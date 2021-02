Die Belmer Kläranlage ist schon seit Jahren überlastet - möglicherweise wird sie bald durch ein gemeinsames Großklärwerk für Belm und Bissendorf ersetzt. (Archivbild)

Elvira Parton

Belm/Bissendorf. Die Belmer Kläranlage ist schon seit Jahren überlastet, und Bürgermeister Viktor Hermeler fordert, dass in diesem Jahr eine Lösung her muss. Der zuständige Wasserverband Wittlage will noch im Frühjahr eine Entlastungsmöglichkeit testen und steuert langfristig einen Neubau an.

Für 16.000 Einwohner ist die Belmer Kläranlage ausgebaut und müsste damit eigentlich gerade noch ausreichen, das Abwasser der Gemeinde zu reinigen. Doch zwischen der Ausbaugröße und dem tatsächlichen Zulauf oder der Schmutzfracht, wie die E