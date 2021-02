Der Zugang zum Seniorenzentrum St. Franziskus an der Bassumer Straße im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide. Hier gibt es 64 Wohn- und Betreuungsplätze.

St. Franziskus/Seniorenzentrum

Osnabrück/Belm. Eine Infektion mit dem Coronavirus bei Geimpften: Nicht nur in der Pflegeeinrichtung St. Marien in Belm hat es das zuletzt in 14 Fällen gegeben, sondern auch unter Bewohnern des Seniorenzentrums St. Franziskus in der Osnabrücker Dodesheide. Caritasverband-Pressesprecher Roland Knillmann spricht aber auch dort von einem bisher „milden Verlauf“.

Die Impfung zeige also offenbar eine hilfreiche Wirkung, selbst wenn Ansteckungen in der Einrichtung an der Bassumer Straße nicht verhindert werden konnten, sagt Knillmann im Interview mit unserer Redaktion. In der Alten- und Pflegeeinricht