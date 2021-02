Feuerwehr löscht brennenden Müllcontainer an Grundschule in Vehrte

Die Feuerwehr Belm hat den Container-Brand gelöscht. Doch wie ist es zu dem Feuer an der Grundschule gekommen? Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Belm. Erneut hat es einen Vorfall an einer Belmer Schule gegeben: An der Grundschule in Vehrte hat am Dienstagabend eine Mülltonne gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben.

Gegen 20.35 Uhr wurde den Einsatzkräften eine brennende Mülltonne auf dem Schulgelände an der Rosenstraße gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Osnabrücker Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Altpapiercontainer brannte