Aus „Blumen Hinze“ wird „Blumerie“: Kristina Hanenberg eröffnet Geschäft in Vehrte

Tradition in neuem Glanz: Aus „Blumen Hinze“ wird die „Blumerie“. Die 34-jährige Kristina Hanenberg (rechts) aus Icker tritt die Nachfolge von Mathilde Hinze an. Die 75-Jährige hat 40 Jahre das Blumengeschäft am Vehrter Kirchweg 22 betrieben.

Feline Engling Cardoso

Belm. Die 34-jährige Kristina Hanenberg aus Icker übernimmt das alteingesessene Geschäft „Blumen Hinze“ in Vehrte. Die Fensterfront ist am Wochenende neu dekoriert, Flyer sind verteilt worden. Warum die junge Floristin mitten im Lockdown ihre „Blumerie“ am Vehrter Kirchweg 22 eröffnet hat.

Es ist Montagmorgen, das Telefon klingelt. „Die Blumerie, Kristina Hanenberg hier. Nein, Sie haben sich nicht verwählt, ich habe das heute alles hier übernommen. Was kann ich für Sie tun? Wir haben frische Tulpen, Anemonen, Wachsblumen, Ros