Nach Corona-Randale in Belm: Kripo ermittelt gegen Täter

Der beim Einsatz gegen eine Corona-Party in Belm verletzte Polizist ist wieder dienstfähig. Die Ermittlungen gegen die Täter dauern an. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Belm . Der bei der Belmer Corona-Randale am Samstag verletzte Polizist ist wieder dienstfähig. Was jetzt mit den zunächst in Gewahrsam genommenen Randalierern passiert, berichtete ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Bei einer Corona-Party im Belmer Ortsteil Vehrte hatten betrunkene Männer Polizisten angegriffen und verletzt. Die Polizei hatte am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr einen Hinweis bekommen, dass bei einer Party gegen Corona-Maßnahmen verstoßen w