Erneut Vandalismus am Belmer Schulzentrum – Polizei fahndet weiter nach Tätern

An der ehemaligen Ickerbachschule am Belmer Schulzentrum kam es in den letzten Wochen zu mehreren Fällen von Vandalismus. (Archivbild)

Gert Westdörp

Belm. Unbekannte Täter haben an der ehemaligen Ickerbachschule am Belmer Gustav-Meyer-Weg mehrmals die Fassade beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, dasselbe gilt weiterhin für die schweren Beschädigungen an der benachbarten Grund- und Oberschule.

Insgesamt dreimal wurde die Fassade des mittlerweile als Kreismusikschule genutzten Gebäudes am Gustav-Meyer-Weg 26 in den letzten Wochen beschädigt, wie der zuständige Sachbearbeiter unserer Redaktion auf Nachfrage mitteilte. Zunächst sei