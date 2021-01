Von Klärwerk bis Klimaschutz: Was in Belm 2021 wichtig wird

Die Belmer Kläranlage ist seit Jahren überlastet, in diesem Jahr soll endlich eine Lösung gefunden werden. (Archivbild)

Elvira Parton

Belm. Auch wenn das Jahr bislang und wohl auch in den kommenden Monaten ganz im Zeichen von Corona steht, hat die Gemeinde Belm 2021 noch andere wichtige Projekte und offene Baustellen - das auch im wörtlichen Sinne. Diese vier Dinge werden in diesem Jahr besonders wichtig.

1. Neubau OberschuleLange wurde der Neubau der Belmer Johannes-Vincke-Schule geplant, in diesem Jahr sollen endlich die Bagger anrollen. "Wir geben für den Neubau in der Summe rund zehn Millionen Euro aus", sagt Bürgermeister Viktor He