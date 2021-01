In den Belmer Altenheimen ist die Corona-Situation im Griff

Eine hohe Impfbereitschaft attestiert Belms Bürgermeister Viktor Hermeler den Bewohnern der drei Seniorenheime in der Gemeinde. (Symbolbild)

imago images/Kirchner-Media

Belm. Auch in Belm liegt die Zahl der Corona-Infizierten immer noch deutlich höher als erwünscht, doch immerhin sind die sogenannten vulnerablen Gruppen offenbar effektiv geschützt, wie Bürgermeister Viktor Hermeler im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Allerdings macht sie Pandemie nun auch in der Arbeitslosenquote deutlich bemerkbar.

"Es ist weiterhin nicht so, dass es irgendwo in der Gemeinde eine Infektionshäufung gibt", sagt Hermeler. "Beim Blick auf die Zahlen muss ich sagen, dass mich das durchaus wundert - bei all den Maßnahmen, die wir seit November treffen." Akt