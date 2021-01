Nach dem Dachstuhlbrand in Hagen ist das Haus für Monate nicht bewohnbar. Der Auslöser lag im Bereich der Sauna.

Archiv/Adolph Rahe

Belm. Durch Unachtsamkeit oder technische Defekte geraten immer wieder Saunaöfen in privaten Wohnhäusern in Brand. Zuletzt in Hagen und Belm. Wie gefährlich ist es, eine Sauna im Haus zu haben? Und was gilt es im Umgang mit einer privaten Saunaanlage besonders zu beachten?

Eine eigene Sauna, ist für viele Menschen attraktiv und eine beliebte Freizeitgestaltung. Die wohltuende Wärme hat ihren Reiz, vor allem in der kalten Jahreszeit. Neben reizvollen Aspekten birgt eine Sauna aber auch gewisse Risiken. Ein fac