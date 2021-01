Corona-Pandemie: Karnevalsumzug in Belmer Ortsteil Haltern fällt 2021 aus

Eigentlich sollte es 2021 den sechsten Karnevalsumzug im Belmer Ortsteil Haltern geben. Doch Corona macht dies unmöglich. (Archivfoto)

André Havergo

Belm. An Karneval ist aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht zu denken. Jetzt hat der Verein Hochburg Haltern den Umzug im Belmer Ortsteil für dieses Jahr offiziell abgesagt. Dafür steht das Datum für den Umzug im Jahr 2022 bereits fest.

Am 27. Februar kommenden Jahres sollen wieder Teilnehmer des Umzugs durch die Straßen in Haltern ziehen – „in der hoffentlich gewohnten Form“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Es soll dann der sechste Karnevalsumzug durch den Ortsteil w