Belm. Anfang Mai hat der Glasfaserausbau in Belm begonnen - jetzt sollen die Bürger erfahren, wie sie profitieren können. Die zuständige Firma Glasfaser Nordwest lädt am Donnerstag, 23. Juli, ab 19 Uhr zu einer digitalen Informationsveranstaltung mit den die Telekommunikationsdienstleistern Telekom und Osnatel ein.

