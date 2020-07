Belm. Der Energiedienstleister Innogy bietet in einem Büro am Marktring in Belm ab sofort persönliche Kundenbetreuung und Beratung an.

