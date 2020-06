Eine Person bei Autounfall in Belm leicht verletzt

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet hat, ist es in Belm am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild)

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Belm. Am Freitagmittag ist es an der Lindenstraße in Belm zu einem Unfall wegen Missachtung der Vorfahrt gekommen.