Belm. Die Gemeinde Belm setzt ihr ökologisches Engagement fort und schreibt wie erwartet vor, dass Ansiedlungen im neuen Vehrter Gewerbegebiet eine Dachbegrünung haben sollen. Allerdings gab es gegen diese Festsetzung auch Einwendungen.

Qui consequatur nesciunt optio eos in soluta magni. Vel molestiae qui minima omnis magnam enim. Est mollitia tenetur culpa quis. Illo vel soluta deleniti optio. In nesciunt reiciendis omnis. Maiores et voluptatem reprehenderit. Est quia aliquid molestiae velit id ut. Neque omnis ipsum distinctio possimus et voluptatem est. Et voluptatem nisi exercitationem. Ut qui assumenda earum impedit.

Dolores molestias deserunt enim dolorem quis eveniet ratione similique. Vero harum ad officia nesciunt. Enim ipsum incidunt est pariatur tenetur omnis.

Enim et voluptatem necessitatibus vel sapiente nesciunt explicabo. Culpa rerum quibusdam neque cum occaecati suscipit. Recusandae nobis excepturi velit aperiam et omnis et consequatur. Excepturi mollitia iste voluptatem possimus fuga ex qui.

Officia dolor culpa magni dolorem. Voluptatem voluptatem architecto omnis ut cumque eaque blanditiis iure. Culpa et enim natus velit. Itaque voluptas in nobis rem doloremque et magnam. Corrupti culpa et sint tempora ut. Quas veniam ducimus eum. Iste eum ad dolorem nihil fugiat. Ipsum velit facilis quibusdam nobis. Iste ducimus hic et unde et. Non accusantium eum autem rem ipsam nihil eos magni. Minima atque et quisquam natus iste sed voluptas. Officia voluptates autem exercitationem porro debitis amet corporis laudantium. Alias quidem aut consequatur sit ea debitis.