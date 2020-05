Belm . Ihren 14. ökumenischen Pfingstgottesdienst feiern die Belmer in einer ganz neuen Form: Corona-bedingt dürfen nur diejenigen am Montag, 1. Juni, um 10 Uhr in die Josefskirche, die den Gottesdienst als Pastöre oder Ehrenamtliche mitgestalten. Alle anderen müssen aufs Internet ausweichen, dort gibt es eine Live-Übertragung des Pfingstgottesdienstes.

