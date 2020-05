Auto fängt an Tankstelle in Belm Feuer CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr musste nur noch nachlöschen.

Heinz-Jürgen Reiß

Belm. An einer Tankstelle in Belm hat am Freitagabend ein Auto gebrannt. Der Fahrer hatte kurz vorher Benzin statt Diesel getankt.