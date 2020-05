Das Belmer Baugebiet Heggenbrede wird ab sofort vermarktet. Darüber freuen sich Belms Bürgermeister Viktor Hermeler und Susanne Menke von der Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft Oleg.

Andre Havergo

Belm. Der Startschuss für die Vermarktung des neuen Gewerbegebietes „Heggenbrede“ in Belm ist gefallen: Die Gemeinde und die Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft Oleg kooperieren dabei, die richtigen Unternehmen für das 5,9 Hektar große Gebiet an der neuen B51 in Vehrte zu finden.