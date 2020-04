Im Belmer Repair Café werden derzeit in Heimarbeit behelfsmäßige Mund-Nase-Maske genäht, die vorrangig an ältere Menschen und Personen aus den Risikogruppen abgegeben werden sollen. Foto: Gemeinde Belm/F. Anders

Belm. Da das Repair-Café in Belm in der Corona-Zeit geschlossen hat, fertigen die Mitarbeiterinnen der Nähwerkstatt behälfsmäßige Mund-Nase-Schutzmasken an.