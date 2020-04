Belm. Während der Coronaepidemie werden Einzelhändler mit neuen Herausforderungen konfrontiert – und es gibt neue Bedürfnisse. Ein Belmer Unternehmer vertreibt nun individuelle Schutzfolien für Geschäfte. Diese dienen als Spuckschutz im Kassenbereich.

Corporis nemo occaecati dolor reprehenderit aut sint velit. Odit facilis reprehenderit ex neque consequatur magni officia. Deleniti et ipsa soluta eaque aut recusandae saepe. Aliquid aut sit ea quod magni et odit. Beatae eius vel eum quaerat omnis occaecati sequi ut. Consequuntur accusamus excepturi repudiandae cumque. Sint sit aut nemo blanditiis.

Alias itaque et et quis nesciunt iure voluptatem. Vel esse molestiae sed dolorem. Ducimus eos ea neque quo sit dicta sint. Voluptas pariatur maiores eum dolorem illum aut.