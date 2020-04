Nach ersten Informationen der Polizei wurde der Motorradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: NWM-TV

Belm. Am vergangenen Dienstagnachmittag ist es in Belm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Motorradfahrer war aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Power Weg in einer Rechtskurve gestürzt und in den Gegenverkehr geraten. Dabei verletzte er sich schwer.