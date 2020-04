Außerordentliche Sitzung am Montag: Belmer Rat will Haushalt verabschieden CC-Editor öffnen

Wer diesmal an der Ratssitzung in Belm teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden. Foto: Archiv/Marcus Alwes

Belm. In vielen anderen Kommunen werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesen Tagen geplante Versammlungen der Kommunalpolitiker abgesagt. In Belm müssen die Gemeinderatsmitglieder jedoch noch einmal zwingend zusammenkommen, um den wichtigen Haushaltsbeschluss für 2020 zu fassen.