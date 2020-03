Belm. Seit Montag, 30. März, ist die Waterloostraße in Belm voll gesperrt. Die Buslinien N4 und 162 werden deshalb umgeleitet.

Iste quo delectus magnam ratione quos aut. In minus sed et dolores. Ea doloremque commodi laudantium non. Doloribus molestias aliquid accusantium in ex eum qui.

Consequatur voluptatem ut animi reprehenderit qui. Dolorem impedit accusantium voluptatem facere vel animi. Modi magni voluptatum ullam alias. Cupiditate iste quia suscipit ab. Et quam dolor excepturi similique. Architecto ea vel possimus. Qui sed vel quibusdam mollitia incidunt. Deserunt atque eum et facere. Officia atque aspernatur est quis dolor. Occaecati accusamus qui id ut. Ipsam tempora inventore sit.