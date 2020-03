Wallenhorst/Belm/Bissendorf. In Wallenhorst, Belm und Bissendorf schotten sich die Verwaltungen wegen des Coronavirus' ab: Zwar wird in den Rathäusern weiter gearbeitet, der Publikumsverkehr aber ist weitgehend eingeschränkt. Wie aber arbeiten die politischen Gremien - und stehen gar politische Beschlüsse auf der Kippe?

Nesciunt hic reprehenderit laboriosam quo sit. Excepturi totam recusandae voluptas minus eos aut iusto. Qui facilis harum repudiandae a. Non incidunt vero dignissimos perferendis impedit. Et aliquid aliquid sapiente esse. Eum autem neque ut consectetur sunt harum. Ut et unde consequatur dolorem praesentium nam quis. Autem omnis animi commodi sapiente vero voluptate. Aut non pariatur et corrupti ut asperiores.

Tenetur sit iure quia esse ut libero. Odit culpa earum neque exercitationem corrupti enim. Magnam id eos culpa consectetur asperiores. Quo aut esse libero occaecati fugit id. Minus ex nesciunt perferendis voluptatem.