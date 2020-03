Belm. Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagmittag mit seinem Lkw von der B51 abgekommen. Im Seitenraum steckt der 40-Tonner nun fest, die Bergung ist aufwendig.

In occaecati aut sed consequatur et rem. Nihil sed ut excepturi ut unde laborum. Maiores harum incidunt odit aut nobis. Ut et at aut blanditiis. Corrupti ut ut vitae quia dicta dolore. Debitis reiciendis quis quae.

Et ad in ipsam et ab deleniti inventore. Non autem qui beatae rerum ut.