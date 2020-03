Sie freuen sich auf das Heringsessen (von links): Fritz Brickwedde, Jan-Hendrik Schulhof, Rolf Villmer, Christiane Balgenort, Berthold Uphoff und Mathias Middelberg. Foto: CDU Belm/Stephan Hebbeler

Belm. Eine leckere Fischmahlzeit garniert mit politischen Spitzen und Seitenhieben: Das bot auch in diesem Jahr das Heringsessen der CDU in Belm, an dem 150 Gäste teilnahmen.