Hausbrand in Belm: Bewohner versuchen vergeblich, Feuer zu löschen

Nach Angaben der Feuerwehr Belm konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Foto: NWM-TV

Belm. Die Feuerwehr hat am Montagmittag in Belm einen Brand in einem Haus gelöscht. Zuvor hatten die Bewohner ohne Erfolg versucht, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.