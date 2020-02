Der Grill funktioniert, wenn sonst auch nicht viel klappt bei der Feuerwehrtruppe im Theaterstück „De Grillvereen un ehr rodet Auto“. In vollem Einsatz sind (von links) Christoph Schobbe, Joseph Kolde, Bettina Santjer, Claudia Elstro und Bernhard Lange. Foto: André Havergo

Belm. Es ist eine deftige Feuerwehrsatire, die die Plattdeutsche Theatergruppe und der Posaunenchor Belm derzeit einstudieren. Die Proben laufen auf Hochtouren. „De Grillvereen un ehr rodet Auto“ heißt der abendfüllende Schwank in vier Akten. Premiere ist am 8. März in der Johannes-Vincke-Schule am Heideweg in Belm.