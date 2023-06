Bei der Tierkörper-Beseitigungsanlage Rendac hat es gebrannt. Archivfoto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Feuerwehren bis in die Nacht im Einsatz Brand bei Belmer Tierkörper-Beseitigungsfirma: Schaden von etwa 20.000 Euro? und | 23.06.2023, 17:53 Uhr Von Julia Gödde-Polley Hannah Baumann | 23.06.2023, 17:53 Uhr

Etwa 20.000 Euro Schaden hat ein Brand in der Tierkörper-Beseitigungsanlage in Icker verursacht. Ursache war ein Fettbrand in einem Rohr, der aber nicht einfach mit Wasser gelöscht werden konnte.