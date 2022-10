Der Peugeot wurde bei dem Unfall in Belm stark beschädigt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down In Waldstück gelandet 20-Jähriger verunglückt auf der Engter Straße in Belm Von Heinz-Jürgen Reiß | 21.10.2022, 20:06 Uhr

Auf der Engter Straße in Belm-Icker ist ein 20-jähriger Autofahrer am Freitag mit seinem Peugeot von der Fahrbahn abgekommen und unsanft in einem Waldstück gelandet.