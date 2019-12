Kinder und Jugendliche proben in Icker für ihren großen Auftritt CC-Editor öffnen

Das harmonische Miteinander mögen die Rhythmics bei ihrer Probenarbeit. Foto: Dominik Lapp

Belm. Am 28. Dezember wird die bundesweite Aktion des Dreikönigssingens in Osnabrück eröffnet. Der Kinder- und Jugendchor „Rhythmics“ aus Icker wird zu diesem Anlass in der Osnabrücker Herz-Jesu-Kirche auftreten. Wie es bei den Proben läuft.