Wie Belm die Ortsteile besser an das Busnetz anbinden will

Von der Kirche in Icker fährt an Werktagen nur ungefähr einmal in der Stunde ein Bus nach Osnabrück. Das reicht vielen nicht aus. Foto: Marcus Alwes

Belm. Eine verbesserte Anbindung der Ortsteile Haltern, Icker und Vehrte an das Busnetz nach Osnabrück und in das Ortszentrum von Belm wird Rat und Verwaltung in den kommenden Monaten weiter beschäftgen. Einmütig beschlossen die Kommunalpolitiker jetzt, im Rahmen der nächsten Nahverkehrsplanung auf entsprechende Anpassungen zu drängen.