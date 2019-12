Belm. Die Polizei hat am Mittwoch bei einer fingierten Geldübergabe einen Mann in Belm festgenommen, der sich zuvor gegenüber einer Seniorin als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Er hatte die Frau angehalten, ihm einen fünfstelligen Eurobetrag auszuhändigen.

Immer wieder kam es in der Region Osnabrück in den vergangenen Tagen zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Zuletzt warnte die Polizei am Mittwoch vor einer Welle von Betrugsversuchen in Bissendorf. Zumindest einem Täter konnte die richtige Polizei jetzt das Handwerk legen.

Eine 81-jährige Frau aus Belm war laut einer Mitteilung von gleich drei unterschiedlichen Betrügern angerufen worden, die sich allesamt als Beamte des Bundeskriminalamtes ausgaben. In den Telefongesprächen verfuhren die Männer nach einer mittlerweile wohlbekannten Masche: Sie berichteten der Seniorin von einem angeblichen Einbruch in ihrer Nachbarschaft, von Falschgeld und sogar von betrügerischen Angestellten der örtlichen Sparkasse.

Das Ziel der Täter war klar definiert: Sie wollten an das Geld der 81-Jährigen. Aus Sicherheitsgründen, so ihre Argumentation, solle die Frau einen fünfstelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto abheben und einem angeblichen Beamten des Bundeskriminalamtes "zur Überprüfung" aushändigen. Die Forderung untermauerten die Täter mit unter anderem mit Einschüchterungsversuchen.

Unklar ist noch, wie die Polizei den Betrügern schließlich auf die Schliche kam. Dies könne aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht verraten werden, hieß es am Freitag aus der Pressestelle der Osnabrücker Polizeiinspektion. Jedenfalls übernahm die echte Polizei die Ermittlungen und spielte das Spielchen der Betrüger zunächst mit.

...dann klickten die Handschellen

In Belm kam es dann zu einer fingierten Geldübergabe, nach der kurze Zeit später die Handschellen klickten. Die echte Polizei beschlagnahmte mehrere Gegenstände und durchsuchte ein Fahrzeug. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen Duisburger. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Nach ersten Erkenntnissen kommt der Verdächtige noch für weitere Betrugstaten in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.