Belm. Voraussichtlich bis Mittwoch, 18. Januar, ist das Teilstück der Belmer Lindenstraße im Bereich der Haltestelle „Am Tie“ voll gesperrt. Grund dafür ist die Errichtung eines Fahrbahnteilers, wie die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) am Dienstag mitteilte.

Von der Sperrung betroffen sind demnach die Buslinien 71/72 und N7 der VOS. Die Linien in Richtung Belm werden über Heideweg – Am Buchenbrink – Kurt-Schumacher-Straße – Heidkampsweg zur Lindenstraße umgeleitet. Die Linien in Richtung Neumarkt fahren von der Lindenstraße über den Gustav-Meyer-Weg und Am Buchenbrink bis in den Heideweg. Die Haltestelle Am Tie wird für die Dauer der Arbeiten gänzlich aufgehoben.