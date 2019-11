Belm. Rund um die St.-Dionysius-Pfarrkirche am Tie bietet der Belmer Weihnachtsmarkt ein umfangreiches Programm, wenn am ersten Adventswochenende der alte Ortskern an zwei Tagen wieder ganz im Zeichen von Lichterglanz und Plätzchenduft steht.

Zwar fehlen die alten Linden auf dem Kirchplatz, die am Mittwoch noch schnell gefällt werden mussten, weil sie umzuknicken drohten. Aber der vorweihnachtlichen Stimmung soll dies keinen Abbruch tun, denn zahlreiche Buden sorgen für winterlichen Glanz. Auftakt des diesjährigen Marktes ist am Samstag, 30. November, um 16 Uhr, wie die Veranstalter in einer Pressemeldung ankündigen. Bis 21 Uhr können die Besucher an den Marktbuden stöbern, klönen und allerlei Leckereien naschen. Auch „Akkordeonspieler Dominik“ ist wieder zu Gast und wird am Samstag ab 18 Uhr mit seiner Musik für weihnachtliche Stimmung an der Pfarrkirche sorgen. Geplant ist dabei auch ein gemeinschaftliches Adventsliedersingen.

Sonntag Anschieben der Ergebigspyramide

Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, beginnt der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr mit dem so genannten Anschieben der über sechs Meter hohen Erzgebirgspyramide vor dem evangelischen Pfarrheim durch Belmer Kinder. Um 14 Uhr beginnen auch die Cafeteria und der Adventsbasar im „Haus der Begegnung“, gleichzeitig findet dort auch der Bücherflohmarkt statt. Anschließend spielt ab 15 Uhr der Posaunenchor Belm weihnachtliche Musik, das Weihnachtsliedersingen in der evangelischen Christuskirche beginnt um 17 Uhr.

Weihnachtsmarkt im Haus St. Marien

Am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, findet zudem ab 14 Uhr der kleine Weihnachtsmarkt im Haus St. Marien am Astruper Weg statt. In stimmungsvoller Atmosphäre soll es dort unter anderem handgefertigte Holz- und Textilarbeiten, selbstgebastelte Dekorationsartikel, Kaffee und Kuchen, Glühwein, Bratwurst und frischen Räucherfisch geben.

