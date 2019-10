Obwohl es ihm das Ordnungsamt untersagt hatte, zündete ein Belmer am Abend vor dem Gründonnerstag diesen Haufen an und behinderte und beleidigte anschließend die Feuerwehr. Foto: Hendrik Steinkuhl

Belm. Das Amtsgericht Osnabrück hat einen Belmer zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu 20 Euro verurteilt. Der Mann, der an der Bremer Straße wohnt, hatte in der Woche vor Ostern trotz Verbots ein Feuer entzündet und anschließend die Feuerwehr behindert und beleidigt.