Belm. In der Gemeinde Belm sollen künftig kleine Zusatzschilder erklären, nach welchen Namen oder Begebenheiten die Straßen im Ort benannt sind. Die ersten beiden Texttafeln informieren im neusten Belmer Baugebiet „Östlich Up de Heede“ über Heinrich Kreutzjans und Ludwig Glüsenkamp.

In Belm gibt es viele Straßennamen, die einen lokalen Zusammenhang haben und auf Orte oder Örtlichkeiten hinweisen, etwa „An der Mergelkuhle“, „Zum Sportplatz“, „Grenzweg“ oder „Auf dem Berge“. Ebenso gibt es Straßen, die nach bekannten Persönlichkeiten benannt sind. Im sogenannten „Musikantenviertel“ gibt es etwa die Lyrastraße; Haydn, Beethoven und Brahms werden ebenso mit einer Straße gewürdigt wie die Maler Rembrandt, Dürer, Holbein und andere. Auch deutsche Politiker finden sich in Belmer Straßennamen wieder, wie Konrad Adenauer, Theodor Heuss und Erich Ollenhauer. Im neuen Wohngebiet Up de Heede haben die Straßennamen einen Bezug zur Belmer Ortsgeschichte, etwa der „Wahner Hof“ oder „Zum Rittergut“, außerdem wurden Straßen nach verdienten weiblichen Persönlichkeiten der deutschen Geschichte benannt: Anne Frank, Käthe Kollwitz und Nelly Sachs.

Sieben Straßen erhalten Zusatzschilder

Aber auch nach Persönlichkeiten der Belmer Heimatgeschichte, die heute vielleicht bei den Bürgern nicht mehr so bekannt sind, wurden und werden Straßen in der Gemeinde benannt, wie die Gemeinde Belm in einer Pressemitteilung ausführt. Wer zum Beispiel Gustav Meyer oder Karl Adams waren, wissen demnach wohl nur wenige Belmer. Das soll sich nach dem Willen der Gemeinde nun ändern: An sieben Straßen werden in Kürze kleine Zusatzschilder angebracht, die Erläuterungen zur Namensgeberin oder Namensgeber der Straße geben.

Den Anfang machen im neusten Belmer Baugebiet „Östlich Up de Heede“ die Heinrich-Kreutzjans-Straße und der Ludwig-Glüsenkamp-Weg. Heinrich Kreutzjans war von 1971 bis 1999 Pfarrer in den katholischen Kirchengemeinden und Belms erster und bisher einziger Ehrenbürger. Ludwig Glüsenkamp war von 1976 bis 1989 Belmer Bürgermeister und hat nach der Gebietsreform die Entstehung der heutigen Gemeinde Belm mitgeprägt.

Spaziergänge und Doppelkopfrunden

Bei einem Ortstermin zur Einweihung der neuen Straßen-Zusatzschilder würdigten langjährige Weggefährten die Verdienste der beiden Belmer Persönlichkeiten. „Heinrich Kreutzjans und Ludwig Glüsenkamp haben beide eine kulturelle Menschlichkeit gelebt und ausgestrahlt“, wird Pastor Arnold Kuiter in der Mitteilung der Gemeinde zitiert. Ratsherr Jochen Becker ergänzte demnach, dass beide oft in dem Gebiet des heutigen Baugebietes beim Spazierengehen anzutreffen gewesen seien und deshalb der Ort der nach ihnen benannten Straßen besonders gut gewählt sei. Dass der Ludwig-Glüsenkamp-Weg und die Heinrich-Kreutzjans-Straße direkt benachbart seien, lobte auch der frühere Ratsherr Günter Landwehr mit einem Augenzwinkern: „Das würden beide gutheißen, denn sie waren miteinander befreundet und spielten oft zusammen Doppelkopf.“

Neben Heinrich Kreutzjans und Ludwig Glüsenkamp werden auch der Karl-Adams-Weg, der Gustav-Meyer-Weg, die Hortmarstraße, der Strothmannsweg und der Pastor-Meyer-Weg in Icker Zusatzschilder mit Erläuterungen zum jeweiligen Namensgeber erhalten, kündigte die Gemeinde an.