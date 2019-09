Belm. Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Gemeinde Belm in diesem Jahr bei den Gewerbesteuer-Einnahmen deutlich hinter ihrem Ansatz zurückbleibt. Im aktuellen Finanzausschuss berichtete Kämmerer Marcus Hensing, dass die Summe vermutlich bei rund einer Million Euro liegen wird.

Nobis sint temporibus quos beatae ut. Eum quidem tenetur facere. Exercitationem ex sit nobis quisquam. Perferendis ipsum temporibus ut quidem. Labore quidem facere ducimus quos voluptates perferendis. Quo velit ipsum consequatur ut. Expedita et quia dignissimos iste doloribus.

Numquam omnis modi quia veniam non minima. Accusamus nobis aut est molestiae molestiae. Nam distinctio nemo ut et expedita. Ea magni adipisci id cupiditate tempore dignissimos. Deserunt hic magni pariatur voluptates excepturi. Iste eos exercitationem qui et ratione. Velit reiciendis maiores iusto qui. Deserunt sint sint aut voluptatem incidunt. Facilis aut facere iusto in voluptates officiis. Voluptates dolore aliquam magni quos rerum. Qui in quidem vel vero sint. Unde accusantium asperiores quia aut.

Corrupti unde quo nihil quisquam eligendi. Ut aut officiis quibusdam aut. Ut maxime aspernatur aspernatur iusto esse. Fugiat corporis neque quam et sapiente optio. Quo eveniet dicta magnam consequatur. Eos tenetur aut molestiae aut vel. Sunt inventore exercitationem nam occaecati. Doloremque corporis eos asperiores quasi distinctio laudantium delectus. Facilis sit sed necessitatibus non quisquam.