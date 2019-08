Zahlreiche Eternit-Platten illegal auf Power Weg in Osnabrück entsorgt CC-Editor öffnen

Eternit-Platten wie hier die ehemalige Dach- und Giebelverkleidung des alten Feuerwehrhauses in Wersen enthalten meist Asbest und müssen daher als Sondermüll entsorgt werden. Die Kosten dafür wollten sich die Umweltfrevler in Belm offensichtlich sparen und der Allgemeinheit aufbürden. Foto: Archiv/Astrid Springer

Belm. Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch- bis Freitagmittag am Power Weg in Osnabrück illegal zahlreiche Eternitplatten entsorgt.