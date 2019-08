Belm. Die Container-Lösung für den Belmer Josefskindergarten ist seit einigen Monaten vom Tisch - nun ist klar, dass die 21 fehlenden Betreuungsplätze in der Ickerbachschule geschaffen werden sollen. Bürgermeister Viktor Hermeler verkündete im Bildungsausschuss auch, wann das Angebot starten soll.

Wenn alles nach Plan läuft, soll zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien der Kita-Betrieb in der Ickerbachschule aufgenommen werden. In der letzten Sitzung des Bildungsausschusses hatte sich noch die Leiterin der dort seit kurzem untergebrachten Volkshochschul-Außenstelle vorgestellt. Nun erklärte Bürgermeister Viktor Hermeler, dass im Erdgeschoss des Gebäudes noch ausreichend Platz sei, um den Betreuungsbedarf für die Drei- bis Sechsjährigen sicherzustellen.

Elternvertreter lehnen Auslagerung an Ickerbachschule ab

21 Kinder stehen derzeit ohne den eigentlich garantierten Kita-Platz da. Zunächst war den Familien zugesichert worden, dass am Kindergarten St. Josef ein Container aufgestellt würde und nach den Sommerferien alle Kinder betreut werden könnten. Doch die Verwaltung nahm ihre Zusage wieder zurück. Der Grund: die Kosten in Höhe von rund 350 000 Euro. Für die hoch verschuldete Gemeinde deutlich zu viel - zumal für ein Provisorium.



Die Ickerbachschule wurde schon seit einigen Monaten als Ausweichmöglichkeit gehandelt, allerdings begleitet von kritischen Stimmen. "Eine ausgelagerte Gruppe kann keine Lösung sein", sagte Maike Konersmann, erste Vorsitzende des Elternbeirates der Kita St. Josef. Gemeinsam mit den anderen Elternvertretern sammelte Konersmann sogar Unterschriften für die Container-Lösung auf dem Kindergarten-Gelände. Konersmann befürchtet, dass die Kindergartengruppe nicht nur temporär in die Ickerbachschule ausgelagert wird und dort vom normalen Kindergartenalltag isoliert ist.

Konkrete Pläne sollen in zwei bis drei Wochen vorgestellt werden

Bürgermeister Hermeler betonte nun in der Sitzung des Bildungsausschusses, dass die Auslagerung definitiv zeitlich begrenzt sein soll. "Wir gehen von zwei Jahren aus. In dieser Zeit schauen wir, auf welchem Grundstück in Belm etwas gebaut werden kann." Das würde allerdings bedeuten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wie ursprünglich geplant das bestehende Gebäude der Kita St. Josef erweitert wird.

Laut Viktor Hermeler soll die Ickerbachschule gleich für zwei Gruppen ausgebaut werden; man gehe davon aus, dass es rasch noch mehr Bedarf gebe. In zwei bis drei Wochen solle dann die konkrete Planung für den Ausbau präsentiert werden - mutmaßlich im Verwaltungsausschuss, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt. Sollte man zu dem Ergebnis kommen, dass auch der Bildungsausschuss eingebunden werden müsse, wolle man noch eine Sondersitzung einberufen.