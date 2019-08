Jakob Deider und seine Bandkollegen Johannes Niemann und Hisato Tsuji von der „NotReally BluesBand“ begeisterten ihre Zuhörer beim Kultursommer am Freitag in Belm. Foto: Claudia Sarrazin

Belm. Erstmals überhaupt auf einer Belmer Bühne standen die Berliner Jakob Deider, Johannes Niemann und Hisato Tsuji von der Notreally Bluesband am Freitag. Die Drei spielten Pop und Rock sowie natürlich Blues. Sie kamen beim Belmer Publikum so gut an, dass eine Reihe Zuhörer den Marktring in eine Tanzfläche verwandelte.