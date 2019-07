Belm. Im September soll voraussichtlich das Planfeststellungsverfahren zum Bau der umstrittenen A33-Nord beginnen. Die Gegner des sogenannten Lückenschlusses greifen deshalb eine alte Tradition wieder auf und laden am 17. und 18. August zum Hoffest nach Icker ein.

"Mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens geht das Projekt A33 Nord wieder in eine entscheidende Phase, aus diesem Anlass wollen wir möglichst viele Leute informieren", sagt Wallenhorsts Umweltbeauftragter und Mitorganisator Udo Stangier. Die Hoffeste dienten den Gegnern des sogenannten Lückenschlusses aber immer auch dazu, ein Gemeinschaftsgefühl in der Ablehnung des aus ihrer Sicht unnötigen Autobahn-Weiterbaus zu schaffen - und schließlich auch, um zu demonstrieren, dass der organisierte Widerstand gegen das Projekt weiterhin aktiv ist. Hauptbeteiligte des Protests sind die Arbeitsgemeinschaft "Besseres Verkehrskonzept", das Umweltforum Osnabrücker Land, der Bürgerverein Icker sowie die Gemeinden Wallenhorst und Belm.

Im Zeichen der Musik

Wie in der Vergangenheit ist der Veranstaltungsort der Hof Nordmann an der Lechtinger Straße 93 in Icker, zum ersten Mal allerdings geht das Hoffest über zwei Tage. Der Samstagabend steht dabei ganz im Zeichen der Musik, "Informationen gibt es erst Sonntag", wie Udo Stangier sagt. Ab 19.30 Uhr spielt die Coverband „Friday Night“, auf deren Programm stehen Rock- und Pop-Klassiker der 70er- und 80er-Jahre. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Höhepunkt aus politischer Sicht ist die Fragerunde

Am Sonntag laden die Veranstalter ab 11 Uhr zu ihrem klassischen Familienfest ein. "Dabei erwartet die Besucher die bewährte Mischung aus Unterhaltung und Information über den aktuellen Planungsstand des Autobahnprojekts und über mögliche Handlungsoptionen", sagt Organisator Rainer Comfere. Höhepunkt aus politischer Sicht ist die Fragerunde um 15 Uhr, zu der nicht nur der Belmer Bürgermeister Viktor Hermeler und sein Wallenhorster Kollege Otto Steinkamp erwartet werden, sondern auch die zukünftige Landrätin Anna Kebschull. "Eine Landrätin von den Grünen macht uns natürlich Hoffnung, dass vielleicht auf politischer Ebene doch noch irgendwas zu machen ist", sagt Udo Stangier.

Karussell, Kinderschminken

Zum Rahmenprogramm des Hoffestes gehören eine große Tombola mit attraktiven Gewinnen, für die Kinder bieten die Veranstalter ein Karussell, Kinderschminken sowie eine Hüpfburg. Das Rahmenprogramm auf der Bühne bestreiten verschiedene Chöre, die Tanzgruppen des SuS Vehrte und TuS Eintracht Rulle, die Bläserklasse Plus und das Symphonische Blasorchester der Angelaschule. Zum Abschluss wie zum Auftakt der Veranstaltung gibt es Rockmusik, dieses Mal von der in der Region durch zahlreiche Auftritte bekannten Band "Cliff Barnes and the Fear of Winning".