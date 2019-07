„Spielzeit on Tour“ macht Ende August Station beim SV Concordia in Belm CC-Editor öffnen

Kinder für Bewegung, Ballspiele und Sport begeistern: Das ist das Ziel des Aktionstages in Belm. Foto: dpa

Belm. Die „Spielzeit on Tour“ macht am Samstag, 31. August, Station beim SV Concordia Belm-Powe. Mit dem Veranstaltungsformat wollen Kreissportbund Osnabrück-Land und die Projekte Gesunde Stunde und Kinder-Bewegungsstadt Osnabrück (KiBS) Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren für Sport begeistern und ihnen die Möglichkeit geben, vielseitige Angebote auszuprobieren, die die Vereine vor Ort für sie vorhalten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.