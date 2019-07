Symbolfoto: Michael Gründel

Belm. Beim Unkrautflämmen hat laut Feuerwehr ein Anlieger am Samstag in Belm einen Brand ausgelöst. Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr am Sonntag zu dem Brand in das Baugebiet Up de Heede gerufen, wo das Feuer auf die Fassade und Dämmung übergesprungen war.