Lokalmatadore The Beat spielen am Belmer Marktring CC-Editor öffnen

The Beat spielen am Freitag ab 18 Uhr beim Kultursommer in Belm. Foto: Claudia Sarrazin

Belm . Es ist mal wieder soweit: The Beat spielen am Freitag, 12. Juli, ab 18 Uhr am Marktring in Belm. Für die vier Musiker ist das Kultursommer-Konzert ein Heimspiel, entsprechend viele Zuhörer werden erwartet.