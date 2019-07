Belm. Der „Briefmacker“ hat Feder und Tinte gegen Pinsel und Farbe getauscht. Winfried Bornemann, in den 1980er- und 1990er-Jahren bekannt als kabarettistischer Briefeschreiber und Bestsellerautor, ist unter die Maler gegangen. Ab Mitte Juli stellt er eine Auswahl seiner Werke in der Belmer Rathausgalerie aus. Die Eröffnung ist am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr im Sitzungssaal des Belmer Rathauses.

„Das Einzige, was mich ernsthaft interessiert, ist der Unsinn“, wird Bornemann in einer Mitteilung der Gemeinde Belm zitiert Und dass der pensionierte Hauptschullehrer den Schalk im Nacken hat, ist unbestritten. Bundesweite Berühmtheit erlangte er vor über 30 Jahren mit seinen humoresken Briefen an Prominente in der ganzen Welt und deren Antworten. Legendär seine Post mit der Ausschreibung eines imaginären Erbes, auf das selbst Marlene Dietrich und Michael Jackson hereingefallen sind.



Die Antworten füllten insgesamt acht Bücher, von „Bornemanns Briefmacken“ über „Bornemanns Fehlanzeigen“ und „Bornemanns Grenzenlose Briefmacken“ bis zu einem „Best of …“. 2006, sagt er, sei die Luft zum Briefeschreiben rausgewesen. „Ich hatte das Gefühl, alles abgearbeitet zu haben“, resümiert Winfried Bornemann schmunzelnd. Zudem trat die klassische Post gegenüber der elektronischen Variante immer mehr in den Hintergrund und mit E-Mails wollte Bornemann kein „Briefmacker“ mehr sein.

Aber er hatte ja noch seinen Traum von der Malerei im Kopf, der ihn seit seiner Jugend beschäftigt hat. „Ich habe durch Vermittlung meines Sohnes ein kleines Appartement in Westerkappeln gefunden und dort ein Atelier eingerichtet. Dann habe ich Pinsel, Farbe und Leinwand gekauft und einfach losgelegt.“

Dass es abstrakte Malerei werden würde, war ihm dabei klar. „Die gegenständliche Malerei liegt mir nicht, ich habe ja schon als Kind keinen Elefanten zeichnen können“, sagt er und lacht. Wie viele Bilder er mittlerweile gemalt hat, weiß er nicht genau. „So 100 oder 150 werden es schon sein.“ 40 davon zeigt er auf seiner allerersten Ausstellung in Belm.

Bisher hat ihn eine eigene Ausstellung nie sonderlich gereizt. „Es war immer nur der kreative Prozess beim Malen, der mich interessiert hat“, erklärt er. Wohl deshalb hat auch keines seiner Bilder einen Titel, und wiederum lachend fügt er hinzu: „Vielleicht auch noch so was wie einen ,Sonnenuntergang auf Ibiza‘, ja? Das ist nicht mein Ding.“ Und dennoch werden seine 40 Bilder in Belm einen Titel haben. Bornemann: „Ich denke mir aus meinen alten Briefbögen schon was passend und humorvolles für die Ausstellung aus“.

Besucher seiner Vernissage dürfen sich neben der Malerei und kleinen Skulpturen von Bornemann außerdem auf seine „Briefmacken“ freuen. Der Künstler und Autor wird aus seinen Büchern lesen und eine Auswahl der lustigsten Briefe und Antworten zum Besten geben.

Die Ausstellung mit Bildern von Winfried Bornemann kann ab 15. Juli im Belmer Rathaus, Marktring 13, zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden.