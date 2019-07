Belm. Die zweimonatige Veranstaltungsreihe „Belmer Kultursommer“ lockt inzwischen Besucher aus der gesamten Region nach Belm. Die meisten Konzerte starten bis Freitag, 30. August, jeweils freitags um 18 Uhr auf dem Marktring in Belm – mit einer Ausnahme. Das Auftaktkonzert mit der „Kilkenny Band“ Freitag, 5. Juli, beginnt um 18 Uhr auf dem Bolzplatz in Belm-Haltern.

Neben der Belmer„Hausband“ „The Beat“, die jedes Jahr auf dem Marktplatz spielt, und der „Kilkenny Band“ aus 2018 stehen diesmal ausschließlich Neuverpflichtungen auf der Kultursommer-Bühne. „Die Irish-Folk-Band kommt auf besonderen Wunsch der Halteraner“, berichtete Dirk Meyer vom Organisationsteam. Denn die „Kilkenny Band“ hatte 2018 bei ihrem Kultursommer-Auftritt für „Bombenstimmung“ gesorgt. Nun tritt sie am kommenden Freitag ab 18 Uhr auf dem Halteraner Bolzplatz auf, wenn dieser zum zweiten Mal zur Kultursommerbühne wird.



The Beat rockt wieder denn Marktring

Weiter geht es am Freitag, 12. Juli, mit der Oldie Formation „The Beat“ und Lokalmatador Wolfgang Rappold. „Die vier Jungs gehören quasi zum Kultursommer wie Bratwurst und Bier“, sagt Meyer, und er weiß auch: „Wenn The Beat spielt, wird es voll auf dem Marktplatz“. Im vergangenen Jahr hätten „The Beat“ mit gut 1000 Besuchern einen neuen Publikumsrekord für den Belmer Kultursommer aufgestellt. „Das war schon beeindruckend, aber mehr geht auch nicht. Mehr Besucher geben unsere Platz- und Infrastrukturkapazitäten fast nicht her“, erinnerte sich Meyer.

Was außer Musik dazu gehört

Apropos Infrastruktur: Wie schon in den vergangenen Jahren sorgt Franz Klenke freitags auf dem Marktring für Kaltgetränke – inklusive Cocktails. „Für diesen Sommer habe ich mit dem Himbeer-Mojito weiter experimentiert. Der wird gut. Und auch den Solero habe ich etwas aufgepeppt“, erklärte Klenke. Davon abgesehen käme naturtrübes Alster immer gut an: „Das kann man so wegzischen. Und ich habe eine neue Cola im Angebot sowie einen Caipirinha-Lemmon, weil die Karte sonst doch sehr alkohol-lastig ist“, so Klenke über Neuerungen seiner Getränkekarte. Bei „Bernhards Imbiss“ bekommen die Kultursommer-Besucher auch in diesem Jahr wieder ganz klassisch Pommes und Bratwurst. „Und für die Außengastronomie des Le Feu haben die Leute schon drei Monate im Voraus reserviert“, wusste Meyer.

Alles neu bei der „Bodega Belmar“

Ebenfalls wieder mit dabei: Die „Bodega Belmar“ des „Forums Belmer Unternehmen (FBU)“. Allerdings kommen die Unternehmer mit einer echten Neuerung: Sie haben einen gebrauchten Getränkewagen gekauft, der ihre bisherige Holzhütte ersetzt. „Der durfte nicht viel kosten, sollte überdacht sein und keine zu hohe Brüstung haben“, berichtete die FBU-Vorsitzende Silke Tscherner. Zum Kultursommerstart wird der Wagen noch etwas aufgehübscht, dann kann es los gehen – mit einem geänderten Sortiment. „Wir sind eine Kooperation mit Mios eingegangen, was das Essen angeht und werden auch unsere Weine von Mios beziehen“, so Tscherner. Ausgewählt hat der FBU fünf Weine von lieblich bis trocken, Weiß-, Rosé- und Rotwein. „Darunter sind auch Bioweine von deutschen Winzern. Und unsere Tapas servieren wir nun auf echten Tellern“, freute sich Tscherner mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit.

Geblieben ist hingegen der gute Zweck, für den wir am Ende des Sommers unseren Reinerlös spenden werden: Die Jugend in Belm. Silke Tscherner, Forum Belmer Unternehmer





Bands aus Riga und den Niederlanden

Zurück zur Musik: Internationaler Besuch aus Riga kommt am Freitag, 19. Juli, nach Belm. Meyer: „Die Latvian Blues Band aus Lettlands Hauptstadt zählt in Kennerkreisen derzeit wohl zu den besten Blues-Formationen Europas. Für uns ein Glücksfall, dass Belm in ihren Tourneeplan passt, und wir sie verpflichten konnten“. Außerdem gehört zum Juli-Programm noch die niederländische Band „Nightstars“ am Freitag, 26. Juli. Sie spielt eingängigen Neder-Pop-Sound sowie internationale Balladen, und beim Auftritt auf dem Marktring verstärken drei symphonische Streicher die Band.



Volles Programm

Im August geht es am Freitag, 2. August, weiter mit den „Kassenpatienten“ aus Rheine und der Band „Rock-Trail“ am Freitag, 9. August. Am 16. August kommen Jakob, Johannes und Hisato nach Belm auf den Marktplatz. Die drei Jungs der „Notreally Blues Band“ reisen aus Berlin an und haben den „Good-old-times-Rock´n´Roll“, aber auch Blues und Southern Rock im Repertoire.

Der Abschluss auf dem Marktring

Aktuelle Hits und Klassiker aus den 1970er bis -90er Jahren präsentiert am Freitag, 23. August, die in der Region bekannte Formation „First Take“, bevor die „Touch of Sound Band“ aus Bielefeld am Freitag, 30. August, beim Kultursommerfinale auf dem Markplatz spielt.

Mehr Informationen stehen auf der Facebookseite des Belmer Kultursommers und auf Website von Belm sowie im Kultursommer-Flyer.