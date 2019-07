Belm/Ostercappeln. Die Fahrbahndecke der B51 (Bremer Straße) in Belm muss erneuert werden. Deshalb bleibt die Bundesstraße für voraussichtlich zwei Wochen auch in Fahrtrichtung Ostercappeln gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Donnerstag, 4. Juli, und soll voraussichtlich bis zum 18. Juli andauern. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Dorfstraße und der Kreuzung mit der Vehrter Straße in Oberhaaren. In Richtung Osnabrück ist die B51 bereits gesperrt, jetzt wird die Bundesstraße auch in Richtung Ostercappeln gesperrt.

Das ist laut der Landesbehörde notwendig, weil die Fahrbahndecke auf der gesamten Breite erneuert werden muss. Außerdem müssen weitere Straßenbauarbeiten zum Anschluss der vorhandenen B51 an die Ortsumgehung Belm durchgeführt werden.

Eine Umleitung über die Dorfstraße und die Vehrter Straße ist ausgeschildert. Der Fahrradverkehr wird ab dem Sternbusch weg über den Osterberg umgeleitet. Ab dem 18. Juli sollen Autofahrer wieder über die B51 in Fahrtrichtung Ostercappeln fahren können. Voraussichtlich ab dem 5. August soll auch die Sperrung in Richtung Osnabrück wieder aufgehoben werden.

Autofahrer müssen während der Bauzeit mit Verkehrsbehinderungen und Fahrzeitverlusten rechnen.