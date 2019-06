Müll brannte in Belmer Keller: Bewohner evakuiert CC-Editor öffnen

Die Belmer Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen zu dem Kellerbrand aus. Symbolbild: Michael Gründel

Belm. Am Samstagabend musste die Belmer Feuerwehr zu einem Kellerbrand ausrücken. In einem Haus am Breslauer Ring brannten Unrat und Plastikmüll.