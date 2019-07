Belm. Mitmachen, Zuhören und Ausprobieren: Das alles stand im Mittelpunkt der Berufsorientierungswoche der Oberschule Belm.

"Kurz vor den Ferien ist der beste Zeitpunkt unseren Schülern einen Einblick in die Berufswelt zu ermöglichen", erklärt Alexander Vehring. Er ist Lehrer an der Belmer Oberschule und Fachbereichsleiter Arbeit, Wirtschaft und Technik. Gemeinsam mit Silke Tscherner, der Vorsitzenden des lokalen Unternehmerverbands, hat er die diesjährige Berufsorientierungswoche auf die Beine gestellt.

Mitmachen und Zuhören

Los ging es mit Vorträgen einzelner Unternehmen in der Schule. Vertreter der Polizei, der Firma Froneri, der Niels-Stensen-Kliniken, der Firma Kesseböhmer, aber auch der Deutscher Hotel- und Gaststättenverband stellten die Ausbildungsberufe ihrer Branchen vor und animierten die Schüler auch bei praktischen Übungen anzufassen. "Als Mitarbeiter der Niel-Stensen-Kliniken bei uns waren, durften die Schüler Blutdruck messen oder Verbände anlegen", so Vehring. Auch die evangelische Fachschule nutze die Möglichkeit die Bereiche Sozialpädagogik und Heilpädagogik den Jugendlichen näher zu bringen.

Interessante Woche

Der 17-jährigen Sophie gefiel die Woche gut. "Zwar war für mich kein Beruf dabei, ich möchte Tischlerin werden, aber interessant war es trotzdem", sagte sie. Die 15-jährige Sonja hingegen war ganz begeistert von dem Besuch der Schüler im Haus St. Marien in Belm. Dort bestehe neben der Pflege auch die Möglichkeit einen kaufmännischen Beruf zu erlernen. "Ich möchte Bürokauffrau werden und dort hat es mir richtig gut gefallen." Liane (15 Jahre alt) war begeistert vom Vortrag der Mitarbeiter der Niels-Stensen-Kliniken. "Ich möchte eine Ausbildung als Medizinische Fachangestellte machen und die Präsentation hat mich in meiner Entscheidung noch bestärkt", so die Schülerin.

Jobrallye durch Belm

Am letzten Tag stand eine Jobrallye auf dem Programm, bei der die Schüler in Dreiergruppen zehn Belmer Unternehmen besuchen konnten. Auch das Team der Firma Altewichard hat sich den Oberschülern vorgestellt. Mit einer 3D-Brille tauchten die Jugendlichen in die Raumplanung eines neuen Badezimmers ein. "Das war schon ziemlich cool", waren sich im Anschluss alle einig. Und was sagen die Unternehmen zur Jobrallye? "Für uns ist es eine gute Gelegenheit mit der Oberschule zusammenzuarbeiten und den Jugendlichen aufzuzeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten Belm bietet", erklärt Tscherner.





