Belm. Ab August wird die Belmer Oberschule, die bereits jetzt das Erreichen von Haupt- und Realschulabschlüssen ermöglicht, auch ein gymnasiales Angebot ab Klasse 7 bis 10 haben, in dem die curricularen Vorgaben des Gymnasiums erfüllt werden. Darauf weist die Gemeinde Belm in einer Mitteilung hin.

Für das kommende Schuljahr habe die Oberschule insgesamt 64 Anmeldungen, schreibt die Gemeinde. 21 und damit knapp ein Drittel der Schüler brächten ein entsprechendes Notenbild für das gymnasiale Angebot mit. „Damit können wir den gymnasialen Zweig erfolgreich etablieren“, teilte Bürgermeister Viktor Hermeler mit.

Leichter Wechsel zwischen den Schulformen

Die Vorteile des gymnasialen Angebots gegenüber einem sofortigen Wechsel von der Grundschule auf ein Gymnasium sieht die Gemeinde in der Durchlässigkeit der Schulformen: "Sollte etwa ein Schüler im gymnasialen Zweig doch größere fachliche Schwierigkeiten aufweisen, so kann er in den Oberschulzweig wechseln, ohne gleich die ganze Schule wechseln zu müssen", wird Schulleiter Christian Schiffbänker in der Mitteilung zitiert. Auch umgekehrt sei ein Aufstieg oder Wechsel aus der Oberschule in das gymnasiale Angebot leicht möglich .

Qualifizierte Gymnasiallehrer im Kollegium

Mit dem Wechsel an die Belmer Oberschule haben in der Klassenstufe 5 demnach alle Schüler zunächst den gleichen Lehrplan. Ab Klasse 6 differenzieren sie sich dann in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik in drei Leistungs- und Niveaustufen (G-, E- und Z-Kurse). Dazu kommt mit „Französisch“ die erforderliche zweite Fremdsprache. Erst ab Klasse 7 greift dann bis Klasse 10 das reine gymnasiale Angebot der Oberschule. „Lehrplan und Inhalte in der Sekundarstufe I sind vom Kultusministerium vorgeschrieben. Qualifizierte Gymnasiallehrer haben wir bereits im Kollegium“, sagte Schiffbänker. Ab Jahrgang 9 trennen sich dann auch die anderen Klassen in einen Haupt- und einen Realschulzweig. Aber auch dann ist Schiffbänekr zufolge die Durchlässigkeit untereinander weiterhin gegeben.

Moderne Ausstattung mit "Smartboards"

Als weiteren Pluspunkt der Schule bewirbt die Gemeinde die moderne technische Ausstattung. Bis Schuljahresbeginn sollen demnach die alten, grünen Kreidetafeln der Vergangenheit angehören und alle Klassenräume mit digitalen „Smartboards“ ausgestattet sein. Die Fachräume seien bereits modernisiert.

Die Einschulung der neuen Schüler erfolgt am Freitag, 16. August 2019. Viertklässler, die im August 2020 an die Belmer Oberschule wechseln können, bekommen bei den „Schnuppertagen“ im November bereits einen Einblick in die Oberschule.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Schule unter www.jovis-belm.de.